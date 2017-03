Lopend Vuur: Ik kan niet zonder mijn stukje vlees

De schappen van de supermarkt staan steeds voller met plantaardige varianten van dierlijke producten zoals vlees en zuivel.

Vandaag was in het nieuws te horen dat het grote concern Unilever ook de wereld van de vleesvervangers instapt. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of er een plantaardige biefstuk kan komen.Kortom: op veel fronten wordt onderzocht hoe en of de vleesproductie verminderd kan worden. Kun jij zonder je stukje vlees?