D66 wil opheldering Kamp over toename aardbevingen Loppersum

'Vindt u het ook een zorgwekkende trend dat het aantal aardbevingen bij Loppersum weer toegenomen lijkt te zijn?'

Op die vraag wil D66-kamerlid Stientje van Veldhoven antwoord hebben van minister Henk Kamp van Economische Zaken.Naar aanleiding van de berichtgeving van RTV Noord heeft ze hier kamervragen over gesteld. Zo wil ze weten in hoeverre de VVD-bewindsman er van op de hoogte is dat Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) de NAM heeft gevraagd de toename te onderzoeken.Om er aan toe te voegen dat wat haar betreft dit onderzoek niet alleen aan de NAM moet worden overgelaten. 'Zal naast de NAM ook het kennisnetwerk voor de ondergrond gevraagd worden naar een analyse over de toename van het aantal aardbevingen, opdat we beschikken over een onafhankelijke second opinion? Zo ja, wanneer komen zij met hun bevindingen? Zo nee waarom niet?'De gaswinning rond Loppersum werd eerder stilgelegd. Na een rustige periode waren er in februari toch weer zes aardbevingen tussen 1.2 en 1.6 op de Schaal van Richter in dit gebied.Van Veldhoven wil van Kamp weten wanneer er meer duidelijkheid komt over het onderzoek door de NAM. Verder vraagt ze zich af hoe het zit met onderzoeken naar andere aardbevingen door SodM.