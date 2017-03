Trijnie Suk zag ongeval Wildervank: 'Bestuurder zat helemaal onder bloed'

Trijnie Suk en haar man ontsnapten maandagavond maar net aan het bizarre ongeval in Wildervank, waarbij een 25-jarige man uit Wildervank met de auto van zijn moeder twee huizen ramde. Ze zagen het ongeluk voor hun neus gebeuren.

'We kwamen net van mijn dochter uit Veendam, toen wij opeens de geparkeerde auto die eerst werd geramd voor ons langs zagen schieten', zegt ze tegen verslaggever Rob Mulder. Samen met haar dochter neemt ze dinsdag aan het eind van de ochtend een kijkje op de plek des onheils, net als veel andere mensen uit de buurt.'We zijn meteen uitgestapt en zagen toen de bestuurder van de auto liggen', verhaalt ze verder. 'Mijn man is bij hem gaan zitten en ik heb 112 gebeld. Ik heb daarna het verkeer stilgelegd met mijn mobieltje. Ik had verder ook geen licht.'Volgens Suk zat de 25-jarige automobilist helemaal onder het bloed. 'We zijn steeds in gesprek met hem gebleven, zodat hij bij kennis bleef. Maar op een gegeven moment werd-ie agressief en is hij gaan rennen.'De Wildervankster vluchtte een zijstraat in en was daarna een poosje spoorloos. Enkele omstanders gingen hem nog achterna.'Op een gegeven moment keerde hij terug, hij kwam rustig aangewandeld. Toen heb ik hem samen met iemand anders op de stoep neergezet, zodat hij kon worden behandeld door ambulancepersoneel.'Suk en haar man zijn erg geschrokken: 'Als wij een paar minuten of zelfs seconden eerder bij mijn dochter vertrokken waren...'Ook de toestand van de bestuurder die hij het ongeval betrokken was, laat haar niet los. 'Alles zat onder het bloed. Ik raak het beeld van hoe hij eruit zag niet kwijt.'