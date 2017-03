Zo reageren Groningers op Rutte in Pauw en Jinek: een dag later

Een volle ochtend na de uitzending van Pauw en Jinek, waarin boze Groningers hun verhaal doen tegenover minister-president Rutte, zijn kijkers er nog niet over uitgepraat.

Groningers en niet-Groningers reageren nog steeds fel op de uitzending . Over de houding en uitspraken van Rutte, maar ook over de opzet van Pauw en Jinek. Werd de premier nou in de val gelokt?Ook op ons Facebookbericht wordt veel gereageerd. Een deel van de reageerders schaamt zich voor het 'schreeuwerige' optreden van Groningers in de uitzending. Anderen krijgen hun handen op elkaar voor de 'aanval op Rutte'. Dit zeggen gevestigde partijen over gaswinning ...- ... en dit laten ze berekenen door het CPB De uitzending terugkijken kan hier