Bestuurder Wildervank was eerder betrokken bij soortgelijk ongeluk

De bestuurder van de auto die maandagavond twee huizen in Wildervank ramde, blijkt eerder betrokken te zijn geweest bij een soortgelijk ongeluk in juni 2014.

De 25-jarige Wildervankster was toen bijrijder in een auto die met hoge snelheid van de Poststraatbrug in Wildervank schoot . De auto, die werd bestuurd door een man uit Muntendam, belandde toen tientallen meters verderop in het Oosterdiep. Beide inzittenden wisten destijds zonder kleerscheuren uit de auto komen en naar de kant te zwemmen.Maandagavond gebruikte de Wildervankster de auto van zijn moeder. 'Ik was niet thuis en hij had mijn auto gepakt', aldus de moeder tegen verslaggever Peter Steinfort.Haar zoon ligt momenteel in het UMCG. Volgens haar heeft hij zijn linkeronderarm verbrijzeld, zijn rechterschouder gebroken en een grote open wond in zijn buik.De moeder beaamt dat er bij het ongeval alcohol in het spel was. Ze zegt dat haar zoon drie biertjes had gedronken. 'Niet meer dan dat. Het is te veel, maar hij was ook niet stomdronken', aldus de vrouw.Volgens de moeder van de Wildervankster zat haar zoon waarschijnlijk niet alleen in de auto. De politie gaat er echter vanuit dat hij wel alleen in de wagen zat. Uit politieonderzoek is niets gebleken van een tweede inzittende of een tweede bestuurder.De politie heeft de man nog niet verhoord. Dat gebeurt pas als de uitslag van het bloedonderzoek binnen is. 'Heuveltje' oorzaak auto te water in Wildervank (2014) Auto te water in Wildervank (2014)