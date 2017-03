Wegwerkzaamheden uitgesteld om... moederdag

De werkzaamheden aan de Griffeweg in de stad worden speciaal voor één bloemenkraam uitgesteld tot ná moederdag, op 14 mei.

De Griffeweg moet eruit om het kruispunt met de Barkmolenstraat te verbeteren. Dat is straks een belangrijke ontsluitingsroute voor bewoners van de Oosterpoort en De Meeuwen, als de op- en afritten naar de ringweg daar verdwijnen.



Verzoek

Afgelopen zomer was de Griffeweg ook al deels gestemd wegens renovatiewerk aan de brug. En toen kraameigenaar Melvin Heinkes hoorde van de op handen zijnde werkzaamheden had hij een verzoek aan aannemerscombinatie Herepoort: alsjeblieft niet op moederdag. Want dat is nou net de dag dat hij zijn winst moet binnenhalen.



Planners

Maar tot zijn schrik kozen de planners van Herepoort toch precies de week van moederdag. Dat de werkzaamheden alsnog worden uitgesteld heeft Heinkes te danken aan omgevingsmanager Bert Kramer van Herepoort en aan de Groningse ambtenaar Jan Louwes. Die hebben er samen voor gezorgd dat de werkzaamheden na moederdag beginnen.

