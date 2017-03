Das pas Grunnen: Dit zijn de mooiste foto's van standbeelden

Het is bijna het eind van de maand en dat betekent het einde van onze fotowestrijd Das pas Grunnen van februari.

Inderdaad, we zijn door omstandigheden een maand te laat. Onze excuses daarvoor. We pakken de fotowedstrijd vanaf april weer op!Ondanks dat we te laat zijn, maakten we ook in februari een selectie van de mooiste vijftien foto's en het is aan jou om te stemmen op je favoriete foto. Het thema van februari was: Standbeelden'.Stemmen kan tot dinsdag 28 maart in de poll onderaan de foto's. De winnaar wordt dinsdagochtend om 11.00 uur bekend gemaakt.Eric Hokke - GroningenAlbert Jan de Boer - BlauwestadFrea Bruintjes - DelfzijlGerhard Friederich - GroningenHenk Visch - GroningenJoke Evenhuis - GroningenJudith ter Veer - BourtangeLinda Steenhuis - SlochterbosNicole Koch - PieterburenAlbert Jan de Boer - HeiligerleePaul Bakker - Locatie onbekendRoy Wolzak - GroningenTheo Dijk - WinschotenTico Fid - GroningenLinda Steenhuis - Delfzijl