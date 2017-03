Postbezorgers halen elektrische apparaten op bij de deur

Pakketbezorgers van PostNL nemen in twee wijken in de stad oude elektrische apparaten mee. Het gaat om een proef die dinsdag start in Groningen.

Onder de naam Weeelectric worden kleine elektrische apparaten meegenomen. De proef is een initiatief van producentenorganisatie Weee Nederland in samenwerking met PostNL en Thuiswinkel.org.



Laagdrempelig concept

De proef moet ervoor zorgen dat afgedankte elektrische apparaten van maximaal tien kilo niet meer in de grijze container terechtkomen. Bezorgers nemen overigens alleen oude apparaten mee als ze een pakketje afleveren bij de consument.



Het betreft een laagdrempelig concept, want het apparaat wordt gratis bij de voordeur opgehaald. Het enige wat van de consument wordt verlangd is dat de apparaten schoon worden aangeleverd; inpakken is niet verplicht.



Eind 2017

De postbezorgers nemen de appararen tot eind 2017 in. Het PostNL depot in Kolham doet dienst als centrale inzamelingsplek voor Noord-Nederland. Ook Dordrecht, Amsterdam en Haarlem sluiten de komende tijd aan als 'proeftuin'.

