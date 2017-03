Brand in stal met honderd varkens (update)

(Foto: Huisman Media)

De brand in een varkensstal aan de Lindenlaan in Bellingwolde lijkt mee te vallen.

De brandweer is op verkenning, maar het lijkt erop dat alleen een verwarmingslamp in brand is gevlogen.



In eerste instantie werd gemeld dat de stal in brand stond. Daar staan honderd varkens in. Volgens de boer kunnen de dieren er niet uit.



Snel meer informatie.

