Varken en twee biggen omgekomen bij brand in varkensstal (update)

(Foto: Huisman Media)

Bij de brand in een varkensstal aan de Lindenlaan in Bellingwolde zijn dinsdagmiddag een moedervarken en twee biggen omgekomen. Een aantal varkens is door de vloer gezakt. De brand is geblust.

Ventilatiesysteem

De brandweer heeft geprobeerd om de biggen te evacueren, maar ze hadden te veel rook ingeademd. De brand zat onder meer in het ventilatiesysteem, waardoor de rook zich verspreidde.



De brand is ontstaan in een verwarmingslamp.



Verbouwing

In de stal zaten twaalfhonderd tot zestienhonderd varkens, waaronder 420 zeugen met biggetjes. Er was een verbouwing gaande in de stal.

Door: RTV Noord