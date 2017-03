Ouderen in Loppersum krijgen lening om langer thuis te wonen

Ouderen in de gemeente Loppersum kunnen vanaf mei aanspraak maken op een lening om hun woning levensloop bestendig te maken.

Voordat het zover is, moet alleen de gemeenteraad eind maart nog akkoord gaan met het plan van het college van burgemeester en wethouders.De gemeenteraad stelde in december 2016 al 80.000 euro beschikbaar voor de zogenoemde 'blijverslening'. Het is onbekend hoeveel animo er daadwerkelijk voor is. 'We gaan het evalueren en als het een succes wordt, is het mogelijk om extra geld beschikbaar te stellen', zegt wethouder Pier Prins (CDA).De lening is bedoeld voor ouderen onder de 75 jaar oud met een koopwoning. Ze kunnen kiezen uit twee varianten: een consumptieve lening tot maximaal 10.000 euro of een hypothecaire lening tot maximaal 20.000 euro.De kredieten worden verstrekt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, bekend van de startersleningen. Naast Loppersum zijn de gemeenten Delfzijl en Hoogezand-Sappemeer ook bezig met de uitwerking van de plannen voor een blijverslening. Delfzijl helpt ouderen met lening om langer thuis te wonen (2016)