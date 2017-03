Wie dumpte dertig witte konijntjes op een parkeerplaats?

In Nationaal Park Lauwersmeer zijn zo'n dertig witte konijntjes gedumpt. Tien van hen hebben het niet overleefd. 'Om te huilen', zegt boswachter Rinus de Jong.

De Jong vond de konijntjes dinsdag bij toeval op een parkeerplek aan de Kwelderweg tussen Zoutkamp en Dokkumer Nieuwe Zijlen. 'Ik reed een paar keer langs en dacht: wat zie ik daar voor wits op het parkeerterreintje?'Op de parkeerplek huppelden zo'n twintig konijnen rond. Sommigen zaten dicht bij elkaar om warm te blijven. 'Er zaten vijftien heel jonge kleine konijntjes bij die lagen te kleumen. Nou, daar word je toch wel even koud van. Ze zijn misschien een paar weken oud.'In de sloot lagen tien dode dieren. 'Die zijn zo in het riet gegooid.'Het voorval staat niet op zich, zegt De Jong. 'Dit gebeurt regelmatig, maar gelukkig niet dagelijks. Vooral kippen en konijnen. Maar ik zag vandaag ook al een kat lopen, die zou kunnen horen bij iemand die in de buurt woont. Maar daar woont niemand.'De konijnen zijn gevangen en overgebracht naar de kleindierenopvang in Kootstertille. De politie onderzoekt het dumpen van dieren. 'Eentje heeft een oorflap en eentje een tatoeage in het oor. De politie hoopt aan de hand hiervan de eigenaar te achterhalen', zegt De Jong.