De Kanshebbers: Sandra Beckerman (SP)

De hele week geeft RTV Noord ruimte aan De Kanshebbers: de Groningse politici die op een verkiesbare plek staan voor de Tweede Kamerverkiezingen. Wat willen ze doen in Den Haag?

Vandaag: Sandra Beckerman, nummer 6 op de lijst van de SP.Als nieuwkomer op de zesde plek op de lijst staan. Dat is geen gekke positie. 'Het was echt een grote verrassing', zegt de Groningse Beckerman. 'Na een lange dag in de Provinciale Staten, een dag met Hans Alders geloof ik, zat ik helemaal met mijn hoofd in de gaswinning. Ik was boos dat dingen niet lukte. Werd ik ineens gebeld door die commissie. Dat ik op de zesde plek sta. Ze verwachtten dat ik zou juichen denk ik, maar dat lukte niet meer. Ik was helemaal verbaasd.'Het is voor het huidige Groningse Provinciale Statenlid van de SP niet alléén een verrassing. 'Het is ook een enorme eer. Ik wil heel graag naar Den Haag. Er moet veel veranderen.'Wat dan? 'Ik merk dat we het als Groninger niet cadeau krijgen. We moeten alles bevechten. Het verlaten van de gaswinning, het bevechten van de NAM. Het valt me heel erg tegen dat er niet wordt geluisterd naar Groningers. Ik denk echt dat we het in Den Haag moeten gaan halen.''De ergste scheur die ik heb opgelopen in mijn jeugd, was eentje in een roze jurkje die ik kreeg. Nu zijn er kinderen met scheuren in hun kamer. Dat vind ik erg.'Hoe gepassioneerd Beckerman ook over haar move naar de landelijke politiek is; ze geeft er wel iets dierbaars voor op. 'De archeologie ga ik opgeven, ja, met pijn in het hart. Dat was echt mijn droombaan. Je vind dingen waarvan je nooit wist dat je ernaar op zoek was. Toen ik tien was, wilde ik al archeoloog worden. Ik groef enorme kuilen in mijn ouders tuin, toverde allerlei schedeltjes uit de grond. Ik denk dat mijn ouders daar wel eens om hebben gefronsd.''Het doet me pijn dat ik het ga verlaten. Maar het probleem dat Groningers nu wordt aangedaan, gaat echt onder je huid zitten. De archeologie komt hopelijk wel weer een keer.'Beckerman verliest nog iets behalve haar archeologie: haar huis. 'Ik moet sowieso verhuizen, want ik woon in de Oosterparkwijk in een sociale huurwoning. Prachtige plek, maar die kan ik als Kamerlid natuurlijk niet te lang bezet houden - er zijn al zo weinig sociale huurwoningen. Hoe ik ga wonen weet ik niet precies. Ik ga tot de zomer eerst eens kijken hoe de Tweede Kamer bevalt. Tjeerd van Dekken (PvdA) wees me er al op: het kan ook zomaar voorbij zijn. Een kabinet kan tussendoor vallen.''Na dertig jaar neoliberaal beleid wordt het tijd voor verandering. Het is jammer hoe veel mannen in strak blauwe pakken er rondlopen in het Binnenhof. Wij zijn er klaar voor als partij. Klaar voor de verandering. Maar staatssecretaris Beckerman kunnen we nog even uitsluiten. Ik ga me eerst eens ontwikkelen als een goed Kamerlid.'