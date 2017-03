Vrienden van Noord: 'Het is mooi geweest'

De vereniging Vrienden van RTV Noord stopt er mee.

De vereniging werd ruim twintig jaar geleden opgericht, om de band tussen fans en RTV Noord te verstevigen. Volgens secretaris Jan Hut is die doelstelling in de loop der jaren voor een groot deel weggevallen.



'Je ziet dat social media zoals Facebook die taak steeds meer overnemen. Via die media kan je tegenwoordig veel makkelijker in contact komen met elkaar en de omroep. En we willen niet alleen een vereniging zijn die uitjes en reisjes organiseert, dat is niet onze kerntaak. We stoppen, maar blijven RTV Noord een warm hart toedragen.'



Afscheid

De Vrienden van RTV Noord telt ruim 660 leden. Over een paar maanden nemen de vrienden feestelijk afscheid tijdens een avond met regionale artiesten.

