Bodemsanering binnenterrein Pythagorascomplex mag beginnen

De vervuilde binnentuin van het Pythagorascomplex aan de Stadhouderslaan in Groningen mag worden gesaneerd. Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State over het saneringsplan. Na de bodemsanering komen er appartementen op het binnenterrein.

Omwonenden van het vervuilde terrein vroegen vorige maand de Raad van State het saneringsplan te schorsen. Ze zijn het er niet mee eens dat een deel van de vervuiling in de grond blijft zitten. Ze vrezen dat die in de toekomst via het grondwater hun woningen bereikt.De gemeente zegt dat het hele binnenterrein wordt afgedicht met verharding. Het stadsbestuur is er zeker van dat de vervuiling zich niet zal verspreiden.De Raad van State is akkoord met het saneringsplan. De saneerder moet wel een verslag van de operatie maken, dat de gemeente moet goedkeuren voordat met de bouw van de appartementen mag worden begonnen. Ook tegen de bouw bestaat verzet uit de buurt.