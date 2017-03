Onbekend werk te zien van Jan Kruis tijdens herdenkingsexpositie in Stripmuseum

Tijdens de overzichtstentoonstelling die binnenkort in het Stripmuseum in Groningen te zien is over het leven en werk van striptekenaar Jan Kruis, is ook veel niet eerder gepubliceerd materiaal te zien. Dat heeft John Croezen, vriend en collega van Kruis, bekendgemaakt.

Croezen vond in het archief van Kruis een aantal strips uit het begin van zijn carrière in de jaren vijftig die lang onvindbaar waren. Die zullen ook te zien zijn tijdens de herdenkingstentoonstelling, die van 7 mei tot 3 september in het Stripmuseum te bekijken is.Vrienden en kennissen van Kruis hopen dat de collectie daarna een permanente plaats krijgt in het Jan Kruis Museum in Westerbork. De stichting die hiervoor is opgericht is nog bezig hiervoor geld in te zamelen.Kruis overleed in januari. Hij werd vooral bekend door de strip 'Jan, Jans en de kinderen'. Kruis speelde ook een rol in de totstandkoming van het Stripmuseum in Groningen, waar kort na zijn overlijden al een herdenkingshoek voor de Drentse striptekenaar is ingericht.