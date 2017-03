Loppersum Vooruit nodigt DAL-fractievoorzitters uit voor fusiegesprek

Geert Jan Reinders (Foto: Sven Jach/RTV Noord)

Fractievoorzitter Geert Jan Reinders van Loppersum Vooruit heeft zijn 21 collega's uit Delfzijl, Appingedam en Loppersum (DAL) uitgenodigd voor een gesprek over de herindeling.

Weinig beweging

Sinds bekend is geworden dat de gemeente Eemsmond zich aansluit bij Bedum, De Marne en Wimsum (BMWE) is het stil in de DAL-gemeenten. 'Er zit weinig beweging in bij de colleges van Delfzijl, Appingedam en Loppersum', zegt Reinders. Om het onderwerp weer op de politieke agenda te krijgen, heeft hij alle fractievoorzitters uitgenodigd om op maandag 20 maart samen te komen in het gemeentehuis van Loppersum. 'Daar kunnen zij zich dan uitspreken over hun voorkeur', zegt Reinders. 'En het gaat er niet om of we een beslissing nemen over de fusie. Het gaat erom dat duidelijk wordt hoe iedereen erover denkt en hoe we verder gaan.'



Duidelijkheid

Hoewel het er niet naar uitziet dat de DAL-gemeenten in 2019 samengaan, wil Reinders dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt. 'Volgend jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Wij willen dat dan duidelijk is hoe de vlag erbij hangt.'



De drie colleges van burgemeester en wethouders zijn ingelicht over de bijeenkomst, maar zij mogen niet deelnemen aan het gesprek. Reinders: 'Ze mogen gerust plaatsnemen op de tribune, maar het is uiteindelijk aan de raad. Wij moeten tenslotte een beslissing nemen'.

