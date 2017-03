En de naam van de slager-kroegcombinatie wordt...

Tientallen, nee, meer dan honderd suggesties kregen de eigenaren van The Butcher's Bar op Facebook voor een nieuwe naam van hun pub annex slagerij in Groningen.

The Butcher's Bar werd namelijk verboden door een Amsterdamse eettent die ook 'Butcher' in de naam heeft staan. De eigenaren gingen op zoek naar een nieuwe naam op hun Facebookpagina en op weblog Sikkom.Inmiddels is de nieuwe naam bekend. Woordgrappen als Steakholders, Uitsteakend en Geen Meatjes sneuvelden voor de eigenaren, en ook de Groningstalige suggestie Sloagers Kroug haalde het niet.De naam die het wel werd : Block & Barrels. 'Het slagersblok en het vat zijn twee zaken die we veel zullen gebruiken.'De slager-kroegcombinatie moet halverwege maart open gaan in het Hoogstraatje in Groningen.