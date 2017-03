Ronald en Derk zeggen het met bloemen

(Foto: RTV Noord)

Heel even zat bloemenhandelaar Melvin Heinkens aan de Meeuwerderweg in de stad Groningen met de handen in het haar. Middenin het Moederdagweekend had de gemeente Groningen groot onderhoud aan de weg aangekondigd. Gevolg: bloemenstal onbereikbaar.

Maar dat Moederdagweekend is juist hét belangrijkste weekend van het jaar voor Melvin. 'Daar kan ik bijna een heel jaar op teren'.



Maar tot opluchting en blijdschap van de bloemenhandelaar 'regelde' gemeenteambtenaar Jan Louwes, dat het onderhoud een paar dagen later zou plaatsvinden.



Melvin is Louwes niet alleen dankbaar, maar wilde hem ook even in het zonnetje zetten. Met - hoe kan het ook anders - een mooie bos bloemen. Of Ronald en Derk die namens hem konden langsbrengen. Tuurlijk!

Door: RTV Noord Correctie melden