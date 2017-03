'Langste fietsbrug van Europa' kost een miljoen extra

De fietsbrug van Winschoten naar Blauwestad gaat één miljoen euro meer kosten dan eigenlijk de bedoeling was. Het moet bovendien de langste fietsbrug van Europa worden: 800 meter lang.

Het budget voor de aanleg van De Blauwe Loper is vastgesteld op 6,5 miljoen euro. De provincie betaalt zes miljoen, de gemeente Oldambt draagt een half miljoen bij.'Het is een dure fietsbrug, maar we moeten het natuurgebied over, de snelweg en het Winschoterdiep. En een brug is nu eenmaal een stuk duurder dan het aanleggen van een weg op de grond', zegt gedeputeerde Fleur Gräper (D66).'Dat maakt het een relatief dure investering, maar wel een belangrijke. We maken de voorzieningen in Winschoten zo toegankelijk voor de bewoners van Blauwestad.'De provincie wil dat De Blauwe Loper een 'duurzame eye catcher' wordt. 'We gaan kijken hoe we dat moeten realiseren', aldus Gräper. 'Een van de uitdagingen die we aan de markt voorleggen is of we deze brug CO2-neutraal kunnen aanleggen. Dat kan bijvoorbeeld met zonnepanelen.' Nog hoop voor een bredere 'Blauwe Loper' (2014) Toch een fietsbrug tussen Blauwestad en Winschoten (2013)