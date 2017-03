Waarschuwingsborden voor overstekende zwanen onthuld

Aan de Buitenwoellaan in Veendam zijn twee waarschuwingsborden geplaatst voor overstekende zwanen. Wethouder André Hammenga onthulde de borden samen met initiatiefnemers Trijnie en Wendy Suk.

Zij hebben gevraagd om de borden, omdat vorig jaar maart een zwaan is doodgereden. Vorige maand werd een andere zwaan aangereden. Het dier kwam er met een gebroken poot vanaf.'Er moest iets gebeuren. Er zitten twaalf zwanen in totaal, allemaal vlak bij de weg. Ze gaan straks broeden, de jonkies komen eraan. Het wordt alleen maar gevaarlijker', zegt Trijnie Suk.'In eerste instantie was ik wat sceptisch', geeft wethouder Hammenga toe. 'Weer een bordje erbij, helpt dat wel? Maar mevrouw Suk en haar dochter hadden een goed verhaal. We hebben besloten hun verzoek in te willigen.'De gemeente koos voor een regulier waarschuwingsbord met een tekst eronder, niet voor een bord met een afbeelding van een zwaan. 'Het neemt de nodige tijd in beslag als je een speciaal bord moet laten maken', verklaart Hammenga.Trijnie Suk: 'Als je een vinger krijgt, moet je niet de hele hand willen. We zijn hier al heel blij mee'.En de zwanen zelf? 'Die worden er niet warm of koud van', vertelt radioverslaggever Derk Bosscher. 'Ze slapen.'