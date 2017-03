Modeketen Charles Vögele maakt doorstart

De meeste winkels van het failliete Charles Vögele zijn in handen van een nieuwe eigenaar. De curator heeft overeenstemming bereikt met Vidrea Retail over de overname van negentig van de 95 winkels.

Vögele ging ruim een maand geleden failliet. In onze provincie had de keten winkels in Stadskanaal en Hoogezand.Vidrea wil de winkels nog voor het komend najaar ombouwen tot winkels waarin meerdere merken worden verkocht voor dezelfde doelgroep als het huidige Vögele. Dat bedrijf richt zich op mannen en vrouwen vanaf 35 jaar.Wat de doorstart betekent voor de Groningse filialen, is nog niet bekend.