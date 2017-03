Feringa betreedt het podium van De Oosterpoort

(Foto: Nobelprize.org (bewerkt))

Ben Feringa houdt op het podium van de Oosterpoort zijn Nobellezing 'Op avontuur in de nanowereld'. Het publiek kan vanuit de zaal en via Twitter vragen stellen.

De Nobelprijswinnaar wordt maandag 3 april in de grote zaal geïnterviewd door Coen Verbraak. De interviewer is onder meer bekend van het tv-programma 'Kijken in de ziel'.



Hoofdstuk Feringa

Ook wordt de herziene versie van het boek 'Nobel op de kaart' gepresenteerd. Dit boek over Nederlandse Nobelprijswinnaars kent een nieuw hoofdstuk: Ben Feringa.



Swinger

De lezing begint om 20.00 uur. Onder anderen Swinger en universiteitsdichter Esmé van den Boom betreden het podium.

Door: RTV Noord Correctie melden