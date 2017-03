Plan voor mega-zonnepark Menterwolde

(Foto: Douwe de Haan/RTV Noord)

Het bedrijf Sunvest wil een mega-zonneapark gaan bouwen in de gemeente Menterwolde.

Het park heeft een oppervlakte van 50 hectare, te vergelijken met 100 voetbalvelden.



Het park moet worden gebouwd in een gebied tussen het A.G Wildervanckkanaal, de spoorlijn Veendam-Zuidbroek en de Duurkenakker.



Stroom voor 18.000 huishoudens

Met de aanleg is een bedrag gemoeid van 50 miljoen euro. Voor dat bedrag worden 215-duizend zonnepanelen geplaatst, die voldoende stroom leveren voor 18.000 huishoudens.



'Koeweit van het Noorden'

De gemeente Menterwolde en de provincie Groningen willen meewerken aan het plan van Sunfest. Wethouder Jaap Borg van Menterwolde is opgetogen: 'Op deze manier worden we nog het Koeweit van het Noorden', zegt hij.



Volgens Borg ligt het park in een min of meer verdiept gebied tussen het kanaal en de spoorlijn. 'Door die ligging zijn de panelen nauwelijks zichtbaar', zegt hij.



Subsidie

Het plan valt of staat met de toekenning van een zogeheten SDE subsidie van het Rijk. Borg acht de kans groot dat het project in aanmerking komt voor een bijdrage uit die pot.



Sappemeer

Als het plan doorgaat wordt het park groter dan dat in Delfzijl, dat met een oppervlakte van 30 hectare op dit moment de grootste is van Nederland. Ook in Sappemeer is een groot park gepland: dat heeft een oppervlakte van maar liefst 117 hectare.

Door: RTV Noord Correctie melden