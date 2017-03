Heite: 'Nieuwsuur vond het zielig voor de premier'

De discussie tussen Annemarie Heite uit Bedum en premier Mark Rutte in het tv-programma Nieuwsuur komende vrijdag gaat niet door.

'Ik zou met een bus Groningers naar Nieuwsuur, het verhaal uit de doeken doen en een aantal vragen stellen aan de minister-president. Maar ik kreeg een telefoontje van de redactie dat het niet doorgaat.'Het gesprek werd afgeblazen, na het optreden van een groep boze Groningers in Pauw en Jinek, maandagavond. 'Ze vonden het zielig voor de premier, zeiden ze letterlijk. Landelijk gezien was ook een beetje de teneur:Er was wel genoeg aandacht geweest voor Groningen, vonden ze.'Heite wilde Rutte in Nieuwsuur een voorstel doen. 'Ik had de minister-president willen vragen een dag met mij op pad te gaan in Groningen. Spijkerbroek aan, geen auto met chauffeur mee. Ik had hem dan rond gereden. Om écht met de mensen in gesprek te gaan.''We vonden het ongelukkig om dezelfde confrontatie met dezelfde lijsttrekker binnen een paar dagen opnieuw aan te gaan. Ook omdat we denken dat de reactie van Rutte hetzelfde zou zijn', verklaart eindredacteur Nynke de Zoeten van Nieuwsuur. 'Voor de goede orde: dat is gebeurd zonder druk van de VVD. Sterker nog: ze wisten nog niet eens dat we dit gingen doen.'Annemarie Heite geldt als een van de belangrijkste woordvoerders van de Groningers die zijn gedupeerd door de aardbevingen en daarover in de clinch liggen met de NAM. De documentaire 'De Stille Beving' toont haar eigen gevecht met het gaswinningsbedrijf.