21-jarige Groningse student speelt in Soldaat van Oranje

(Foto: Jeroen Berkenbosch / RTV Noord) (Foto: Jeroen Berkenbosch / RTV Noord) (Foto: Jeroen Berkenbosch / RTV Noord) (Foto: Soldaat van Oranje) (Foto: Soldaat van Oranje)

Ze zit in het vierde jaar van haar acteeropleiding aan het Noorderpoort in Groningen. En ze speelt in een grote productie. De 21-jarige studente Madeliefe Koops is nu al een aantal weken te zien in de musical Soldaat van Oranje.

'Dit is een droom die uitkomt', vertelt Madeliefe. 'Ik ben nu meteen in het professionele werkveld bezig en dat is voor mij nieuw, maar heel fijn om te kunnen doen'.



Nieuwe kans

Via een castingbureau kwam Madeliefe bij de musical terecht. Ze had eerst ergens anders auditie voor gedaan. Maar dat theaterstuk ging niet meer door. Toen is Madeliefe voor Soldaat van Oranje gevraagd.



Meerdere personages

De Groningse studente is één van de jongste spelers van de cast en speelt meerdere rollen: een zuster, een prostituee en een Leidse student.



Langstlopende musical

De musical, sinds 2010 op de planken, is gebaseerd op het waargebeurde verhaal uit de Tweede Wereldoorlog van de Nederlandse verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfzema.



'Ontzettend trots'

'Het is bijzonder dat we in zo'n grote zaal toch 1.100 mensen weten te raken met het verhaal. Ook met de kleine momenten', vertelt Madeliefe. Ze is ontzettend trots dat ze in deze musical speelt en op zo'n groot podium.



De musical is tenminste tot en met september te zien.

Door: Jeroen Berkenbosch Correctie melden