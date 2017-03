Noordelijke provincies onderzoeken bodemgezondheid in de landbouw

(Foto: Mario Miskovic / RTV Noord)

De drie noordelijke provincies gaan onderzoeken hoe ze kunnen zorgen voor een gezonde bodem, waarop gewassen duurzaam en veilig geteeld worden.

Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen landbouwers in de toekomst ziekten en plagen vooraf voorkomen, is het idee. Dan zijn geen chemische middelen meer nodig om ziekten te bestrijden. Een gezonde bodem stoot bovendien minder broeikasgassen uit en dat is goed voor de kwaliteit van het grondwater.



'Veel winst te halen'

'Wij verwachten dat er nog veel winst valt te halen bij het verbeteren van de kwaliteit van de bodem door dit project', zegt gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks). 'En dat een preventieve aanpak bij het beheer van de bodem op de lange termijn de meest effectieve is.'

