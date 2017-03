Noodopvang in Beerta wordt ontmanteld

De noodopvang in Beerta wordt binnenkort ontmanteld. Dat bevestigt burgemeester Pieter Smit van Oldambt.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft Oldambt gevraagd om de units langer in Beerta te laten staan, maar de gemeente wil daar niet in mee. 'Afspraak is afspraak', zegt burgemeester Smit.'Wij hebben met het dorp afgesproken dat de opvang er maximaal een jaar zou blijven', zegt Smit. 'Dat jaar is nu om.'Op 2 maart vorig jaar kwamen de eerste vluchtelingen naar Beerta. Er was in totaal plek voor duizend vluchtelingen. Maar helemaal vol was de opvang nooit. Sterker nog: sinds oktober staat de opvang al leeg.De noodopvang in Beerta heeft het COA in totaal zes miljoen euro gekost.De units die in Beerta worden afgebroken, gaan volgens Smit nu eerst naar Heerenveen. Het COA komt binnenkort met een concrete planning voor de ontmanteling.