Gemeente Eemsmond heeft er een nieuw monument bij

(Foto: RTV Noord/Sven Jach)

De gemeente Eemsmond heeft de woonboerderij aan de Hooilandseweg 21 in Roodeschool aangewezen als gemeentelijk monument.

Het pand, een typisch Groninger dwarshuis, krijgt de monumentenstatus omdat het volgens de gemeente fraai is en in relatief gave staat bewaard is gebleven.



Architect Oeds de Leeuw Wieland

Bovendien is de schuur, die in 1904 is gebouwd, ontworpen door Oeds de Leeuw Wieland. De uit Friesland afkomstige architect woonde lange tijd in Loppersum. Verschillende door hem ontworpen gebouwen staan op de rijksmonumentenlijst. Een bekend bouwwerk is Hotel Spoorzicht in Loppersum.



Volgens de eigenaar van het pand is ook de woning door de Lopster architect ontworpen. 'Die stamt uit 1895', zegt Jolanda Meindertsma.



Bevingsschade

Meindertsma en haar man hebben hun woning zelf voorgedragen als monument. 'Vanwege bevingsschade. Op deze manier willen we voorkomen dat de NAM het pand zomaar kan slopen.'



Het Groninger dwarshuis is na het Nijkerkje in Oosteinde het tweede gemeentelijke monument van Eemsmond.

