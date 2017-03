Gemeente geeft groen licht voor verhuizing voedselbank

De voedselbank in de stad Groningen verhuist definitief naar de Ulgersmaweg. De gemeente Groningen gaf dinsdagmiddag groen licht voor de verhuizing.

Nu de verhuizing zwart op wit staat, heeft de voedselbank ook een subsidie van 150.000 euro van het Oranjefonds binnen. 'Het huurcontract geldt voor tien jaar, dat was een voorwaarde voor die subsidie', zegt Ulfert Molenhuis van de voedselbank. 'Gelukkig ging de gemeente daar in mee.'Molenhuis is 'hartstikke blij' dat de verhuizing van de Oosterhamrikkade naar de Ulgersmaweg in Stad doorgaat. 'Het wordt nog hard werken, maar we willen in de zomer openen op de nieuwe locatie.'