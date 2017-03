Jeroen Pauw vond boze Groningers 'op de rand van prettig'

'Mijn God wat gebeurt hier?! Dit was op de rand van prettig.' Het veelbesproken optreden van een groep boze Groningers in het tv-programma Pauw & Jinek maandagavond zorgde voor verbazing bij presentator Jeroen Pauw.

Dat zegt de presentator tegen het Algemeen Dagblad 'Het was best even schrikken. Hadden we dit moeten zien aankomen? Ja, misschien wel. Met live televisie kan zoiets soms gebeuren. Het hoort ook bij wat er gebeurt in de samenleving. Er is boosheid en dat leidt tot veel emotie', meldt Pauw aan het AD.Volgens Pauw was minister-president Mark Rutte overigens niet van slag, nadat hij door de boze Groningers onder vuur werd genomen. 'Wij gaven na afloop aan het vervelend te vinden dat het zo explodeerde, maar hij was absoluut niet chagrijnig. 'Zo gaat dat, maak je geen zorgen'. Hij heeft nog gezellig een glas wijn gedronken voor hij vertrok.'