Loppersum vermoedt hoge opkomst en zet extra stemmentellers in

De gemeente Loppersum verwacht tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag 15 maart een hoge opkomst en zet extra stemmentellers in.

Gasdiscussie

'Gezien de landelijke ontwikkelingen en de discussie in het gasdossier, denken wij dat de opkomst groot wordt', zegt burgemeester Albert Rodenboog.



Verdubbeling van aantal tellers

Hoe hoog het opkomstpercentage volgende week zal zijn, durft de burgemeester niet te zeggen. 'Maar het is voor ons wel reden om het aantal tellers op de grote bureaus in Loppersum en Middelstum te verdubbelen van vier naar acht.'



Reservelijst

Daarnaast heeft de gemeente ook nog een reservelijst. Rodenboog: 'Mocht het echt uit de hand lopen en te lang duren, dan kunnen we ingrijpen.'



Bij de vorige landelijke verkiezingen in 2012 ging 78,5 procent van de inwoners van de gemeente naar de stembus. Iets hoger dan het landelijke gemiddelde van 74,6 procent.

