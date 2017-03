Bauke Mollema ziet de Tirreno niet alleen als test voor de Giro

Bauke Mollema won de Ronde van San Juan en sloot die van Abu Dhabi af op plaats vier. Woensdag start hij in de Italiaanse rittenkoers Tirreno-Adriatico voor het eerst weer in Europa. 'Voor het zelfvertrouwen is het belangrijk een goed resultaat neer te zetten.'

Twee jaar geleden werd Mollema tweede in de Tirreno, volgt nu eindwinst? 'Dat zou heel mooi zijn natuurlijk. Ik voel me goed en kijk ernaar uit. De Tirreno is de laatste jaren altijd een doel geweest.'De WorldTour-koers start met een ploegentijdrit over 22,7 kilometer. 'Ik heb er wel vertrouwen in, we zijn hier met een sterke ploeg. Het is belangrijk om goed te beginnen.' Trek-Segafredo heeft alledrie de Nederlanders die in de ploeg zitten meegenomen naar Italië. Naast Mollema zijn dat Boy van Poppel en Koen de Kort.Na de achtdaagse Tirreno blijft Mollema in Italië, om een aantal ritten uit de Giro te verkennen. De Ronde van Italië, van 5 tot en met 28 mei, is dit jaar het hoofddoel van Mollema.'Nu ben ik vooral met de Tirreno bezig, dat is deze week een groot doel. Maar natuurlijk zit de Giro altijd in het achterhoofd. Dit is ook naar de Giro toe een goede test, met veel dezelfde renners die hier rijden.'