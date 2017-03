Herinrichting 't Zandt gaat van start

De Hoofdstraat in 't Zandt (Foto: Google Streetview)

De gemeente Loppersum begint deze week met de herinrichting van 't Zandt. De eerste actie is de herinrichting van de Molenweg. Aansluitend wordt de Hoofdstraat ter hoogte van het plein bij de kerk aangepakt.

'We nemen de komende jaren de karakteristieke t-structuur van het dorp onder handen', zegt wethouder Pier Prins. 'Deze herinrichting is een goede ontwikkeling voor de toekomst van het dorp.'



Programma 't Zandt op de kaart

De herinrichting maakt onderdeel uit van het programma 't Zandt op de kaart. Dat heeft als doel de leefbaarheid voor jong en oud in het dorp te waarborgen en de voorzieningen in stand te houden.



Herinrichting in drie fasen

De herinrichting gaat in drie fasen. Fase twee, als de Hoofdstraat in de richting Zijldijk aangepakt wordt, start in het voorjaar van 2018. In het najaar van volgend jaar of het voorjaar van 2019 wordt de herinrichting voltooid. Dan gaat de Hoofdstraat richting de begraafplaats op de schop.

Door: RTV Noord Correctie melden