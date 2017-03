Volgens Asscher had Rutte 'meteen sorry moeten zeggen'

PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher is kritisch over het optreden van minister-president Mark Rutte, maandagavond bij Pauw & Jinek. 'Hij had meteen moeten beginnen met sorry zeggen.'

Asscher zei dat dinsdagavond in De Wereld Draait Door. 'Je weet hoe ongelooflijk groot de woede en frustratie in Groningen is.'Rutte werd in het tv-programma van Jeroen Pauw en Eva Jinek met de bevingsproblematiek in onze provincie geconfronteerd door een groep boze Groningers. De manier waarop hij hen te woord stond, was volgens Asscher verkeerd.'Je moet niet zeggen 'we hebben het gehalveerd' en 'we doen ons best'. Nee, begin nou met sorry zeggen. Want mensen voelen zich genaaid. En dat is ook zo.'Asscher, zelf vicepremier, ging ook in op zijn eigen verantwoordelijheid. 'Wij, ook dit kabinet, hebben het niet goed gedaan.'Bekijk het fragment hier