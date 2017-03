Leutje Festival gaat niet door vanwege succes

Het Leutje Festival in de stad Groningen gaat dit jaar niet door. Reden? Het kleinschalige festival op Bevrijdingsdag is te populair geworden.

Het festival op het Bernouilliplein in de Korrewegwijk was twaalf jaar lang een begrip. Vorig jaar trok het 3000 bezoekers: een recordaantal. Maar het succes heeft een keerzijde. Grote festivals moeten aan strengere eisen voldoen, er is meer personeel nodig en beveiliging.'De oorspronkelijke opzet was juist klein en fijn. Vandaar dat we de rigoreuze stap gezet hebben om even een jaar pas op de plaats te maken', schrijft de organisatie op haar Facebookpagina De organisatie wil vanaf volgend jaar weer een kleinschalig festival houden, dat alleen buurtbewoners trekt.