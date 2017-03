Twentse burgemeester moet imago NAM opvijzelen

De burgemeester van de Twentse gemeente Losser stapt op om als communicatiemanager bij de NAM aan de slag te gaan. Dat maakte hij dinsdagavond bekend op zijn Facebookpagina.

'Ik heb daar een nieuwe professionele uitdaging in het bedrijfsleven gevonden alsbij de NAM', schrijft vertrekkend burgemeester Michael Sijbom (CDA). De Twentsche Courant Tubantia typeert hem als 'de koning van de communicatie'. Dit werk is achter de schermen.Toen Shell vorig jaar de vacature voor de baan publiceerde, deed dat stof opwaaien. Het bedrijf zocht iemand die het imago van de NAM op het gebied van aardbevingen kon verbeteren.Onder anderen SP-Kamerlid Paul Ulenbelt sollicitereerde, om zo de gaswinning terug te schroeven. De vacature was al snel weer verdwenen van de site.De baan bij de NAM is volgens Sijbom niet de voornaamste reden om uit Twente te vertrekken. Hij wil dichter bij zijn kinderen zijn, die bij zijn ex-vrouw in Haren wonen. 'Toen ik een baan bij de NAM kon krijgen, was voor mij de cirkel rond. Dit soort dingen doen zich zo voor', aldus de krant.In Losser wordt Sijbom gezien als een populaire burgemeester. Hij zat nog in zijn eerste periode als burgemeester.