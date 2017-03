Pekela wil kinderen betrekken bij armoedebestrijding

(Foto: Karlis Dambrans / Flickr Creative Commons)

Kinderen die met ideeën mogen komen over armoedebestrijding bij kinderen. In Pekela denken ze er serieus over na. Want wie weet nu beter wat nodig is dan een kind zelf, zo is de gedachte.

In Pekela is de afgelopen jaren al fors geïnvesteerd in armoedebestrijding. Door extra budget uit Den Haag, ligt er nu nog zo'n 53.000 euro op de plank.



'Ieder dubbeltje wordt gebruikt'

'Ieder dubbeltje wordt ook echt voor armoedebestrijding gebruikt', zegt wethouder Hennie Hemmes (SP). 'Daar gaan we geen bruggen van repareren. Maar dan moeten de ideeën er wel zijn.'



Vanuit de gemeenteraad is het idee ontstaan om kinderen mee te laten denken over de invulling van dat geld.



'We hebben hier laatst een debat gehad met het Dollard College', zegt raadslid Pim Siegers (SP). 'En die kinderen zien klasgenoten die niet mee kunnen op schoolreis of die met honger naar school komen. Dat moeten we in Pekela niet accepteren.'



'We moeten de scholen maar eens uitnodigen'

De wethouder staat daar positief tegenover. Hemmes: 'Ik denk dat we de scholen binnenkort maar eens moeten uitnodigen.'

Door: Mario Miskovic Correctie melden