Ter Apelers zijn tevreden over veiligheidsmaatregelen

'Wij vinden het rustiger geworden', zegt een van de deelnemers van de bijeenkomst in Dans- en Partycentrum Bram en Hennie van den Berg in Ter Apel dinsdagavond. Een ander vult aan: 'Vooral het blauw op straat en de opening van het politiebureau is belangrijk.'

De avond werd bezocht door enkele tientallen bewoners van de kern van Ter Apel. De gemeente wil weten wat ze van de veiligheidsmaatregelen vinden die er zijn genomen en wat ze er van merken. De balans is positief.Burgemeester Kompier en de politie hebben die maatregelen eind vorig jaar genomen. Aanleiding was de overlast die de bewoners ondervonden van asielzoekers. Met een permanent bezet politiebureau, meer surveillance, cameratoezicht en een alcoholverbod in de bebouwde kom is er ingegrepen.Een aantal deelnemers geeft wel aan af te wachten wat de zomer brengt. 'Het klimaat werkt natuurlijk ook mee hè, want als het mooi weer is, dan zie je ze wel allemaal buiten zitten en gaan ze ook wandelen. En hoe is het dan?''We houden de vinger aan de pols', zegt burgemeester Leontien Kompier. Die tevreden is over het effect dat de maatregelen hebben gesorteerd. 'Je ziet dat mensen blij zijn dat de politie weer zichtbaar is en het bureau open. Dat vindt onze gemeenteraad ook belangrijk, dus we zullen ons best doen om dat zo te houden'.De bijeenkomst van dinsdagavond is overigens niet de enige gelegenheid waarbij de mening van de Ter Apelers wordt gepeild over de veiligheid. Behalve onderzoek in het kader van 'Buurtsignaal', waarin zo'n 50 mensen uitvoerig worden geïnterviewd, kunnen circa 150 inwoners een online vragenlijst invullen in de zogeheten 'Veiligheidsmonitor'. Zodra de uitkomsten daarvan bekend zijn, wordt opnieuw een inwonersbijeenkomst georganiseerd.