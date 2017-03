Robben en Bayern wassen Arsenal opnieuw de oren

(Foto: nos.nl)

Mede dankzij een doelpunt van Arjen Robben walste Bayern München in de achtste finale van de Champions League in Londen over Arsenal: 1-5. Drie weken geleden wonnen de Duitsers voor eigen publiek met dezelfde cijfers.





Gewisseld voor Costa

Robben werd in de zeventigste minuut gewisseld voor de Braziliaan Costa. Hij maakte acht minuten later de derde goal voor Bayern.







Lees ook: Robben legt de basis voor gala-voorstelling Bayern

