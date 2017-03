Lichaam steenrijke vrouw uit Leer gevonden

Het lichaam van de steenrijke Gerda Basse uit het Duitse Leer is gevonden. Een wandelaar vond het in een bos bij Seevetal.

Dat meldt de NDR De verdwijning van Basse maakte veel los in Duitsland. De vrouw werd sinds 26 oktober vermist.Er wordt onderzoek gedaan naar de exacte doodsoorzaak. Dat de vrouw vermoord is, is wel zeker. Half november werd een 55-jarige man aangehouden in verband met de verdwijning. Hij zit nog steeds vast.