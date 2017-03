Energiecentrales verbruikten minder steenkool, maar wel meer aardgas

(Foto: freefotouk / flickr)

Energiecentrales in Nederland verbruikten afgelopen jaar minder steenkool voor de opwekking van stroom ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee werd volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor het eerst sinds 2011 gebroken met de trend van een stijgend steenkoolverbruik.

Ten opzichte van 2015 daalde het steenkoolverbruik vorig jaar met 10 procent. Dit kwam vooral doordat drie wat oudere minder rendabele steenkoolcentrales eind 2015 werden stilgezet. Niettemin was het steenkoolverbruik afgelopen jaar nog altijd fors hoger dan in de jaren voor 2014.



Trendbreuk

Tegenover de terugloop van het kolengebruik nam het gebruik van aardgas door energiecentrales afgelopen jaar met bijna 30 procent toe. Ook hier is sprake van een trendbreuk, aangezien de energieopwekking door middel van aardgas de afgelopen jaren daalde. Naast het stilzetten van kolencentrales speelde ook mee dat aardgas afgelopen jaar met 30 tot 40 procent goedkoper werd.

Door: RTV Noord