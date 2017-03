Van Gaal springt in de bres voor Rutte

Volgens Louis van Gaal was het optreden van boze Groningers in Pauw & Jinek een vooropgezet plan van het tv-programma.

Bij RTL Late Night nam de voetbaltrainer het dinsdagavond op voor premier Mark Rutte die bij Pauw & Jinek op de korrel werd genomen door de aardbevingsgedupeerden.'Het is zo erg voor die mensen uit Groningen, de emoties zijn zo dichtbij en dan word je als politicus gewoon in de verdediging gedrukt', sprak Van Gaal. 'Dat wisten Pauw en Jinek ook van tevoren en dat vind ik niet fair. Daar kun je nooit van winnen. Dat is effectbejag.'