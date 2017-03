Straaljagers laten Noorden schrikken

Inwoners van Groningen en Friesland zijn dinsdagavond opgeschrikt door enkele luide knallen. Die werden veroorzaakt door straaljagers van Defensie, die door de geluidsbarrière gingen.

Via social media en andere kanalen kwamen meldingen binnen vanuit met name het Westerkwartier, maar ook uit Ten Boer, Zuidwolde, Lageland en Woudbloem. Ook in het noorden en oosten van Friesland werden vier knallen gehoord.Defensie waarschuwde maandag al voor geluidsoverlast. Vanaf de vliegbasis in Leeuwarden zijn er nog tot en met donderdagavond trainingsvluchten met F16's.