Wie wint de FC Groningen-reünie in Chicago?

In de Amerikaanse voetbalcompetitie staat komend weekend een wedstrijd met een flinke Groningse tint op het programma. Michael de Leeuw en Johan Kappelhof van Chicago Fire ontvangen Real Salt Lake, waar Albert Rusnák nu speelt.

De drie oud-spelers van FC Groningen delen een belangrijk deel van de clubgeschiedenis. Zo speelden het trio in de met 2-0 gewonnen bekerfinale tegen PEC Zwolle. Rusnák wist beide goals te scoren.In een voorbeschouwing op de clubsite van Chicago Fire laten De Leeuw en Kappelhof weten dat ze contact met hun voormalige ploeggenoot hebben gehad tijdens zijn transfer naar Salt Lake in januari. De Leeuw en Kappelhof zitten al wat langer in Amerika.'Ik heb hem geluk gewenst', zegt De Leeuw. 'Ik zei dat het hier anders zou zijn, maar het wordt een groot avontuur voor Rusnák. Volgens mij vermaakt hij zich hier nu wel.'De Leeuw blikt ook nog terug op het jaar 2015, met de gewonnen beker. 'Dat is een moment dat we delen. Natuurlijk gaan we elkaar opzoeken, ik wil weten hoe het met hem gaat, hoe hij daar leeft en hoe hij zich voelt.'Kappelhof steekt de loftrompet af over de Slowaakse middenvelder. 'Hij is goed aan de bal, heeft een goed schot en een goede vrije trap. Hij is een nummer 10 die de bal wil hebben. Een echte verbindingsspeler. Hij is goed.'Rusnák maakte afgelopen weekend zijn debuut voor Real Salt Lake. Hij speelde 90 minuten in de wedstrijd tegen Toronto FC (0-0). Daar liet hij volgens De Leeuw al van zich spreken met enkele gevaarlijke schoten en goede passes. 'Dat moeten we dus zien te voorkomen', zegt Kappelhof.Maar De Leeuw waarschuwt Rusnák alvast: 'Geen punten voor hem komend weekend.'Bij Chicago speelt met John Goossens nóg een Nederlander, maar die ligt er een half jaar uit met een ernstige enkelblessure. De wedstrijd Chicago Fire - Real Salt Lake wordt zaterdagavond om 20.00 uur (Nederlandse tijd) in Chicago gespeeld.