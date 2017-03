Apenkooi voor grote mensen: koester het kind in jezelf

(Foto: Facebook ApenkooiGym)

Onder het motto 'Koester het kind in jezelf' is er tegenwoordig iedere dinsdagavond in de stad Groningen apenkooi voor volwassenen.

Wie herinnert het zich niet? Op vrijwel alle scholen werd er vroeger bij de laatste gymles van het jaar apenkooi gehouden. Alle gymtoestellen en matten werden uit de opslag gehaald om een parcours te bouwen waar de 'apen' en de 'jagers' hun spel konden spelen. Eigenlijk was het een uitgebreide versie van tikkertje.



Goede herinneringen aan apenkooi

Omdat zoveel mensen goede herinneringen hebben aan apenkooi is de Amsterdamse gymleraar Han Balsem het bedrijf ApenkooiGym begonnen, dat het overal in Nederland organiseert. Voor vijf euro mogen de deelnemers weer op zoek naar 'het kind in zichzelf'.



'Ik geef les op de ALO in Amsterdam. We wilden gewoon weer eens met vrienden apenkooi spelen. Dat sloeg toen zo aan, dat er eigenlijk elke week een gymles uit voort kwam. Toen zijn we een bedrijfje begonnen.'



'Ik moet echt even weer op adem komen'

In de gymzaal van het Praedinius Gymnasium in de stad konden de deelnemers een uur lang diverse variaties van het spel spelen. 'Ik moet echt even weer op adem komen', hijgt een van de deelnemers.

Door: RTV Noord Correctie melden