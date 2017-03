Meest duurzame onderwijsgebouw wint internationale prijs

Het universiteitsgebouw van de Energy Academy Europe op het Zernike-complex in Groningen heeft dinsdag in Londen de internationale BREEAM Award gewonnen.

Het nieuwe RUG-gebouw won in de categorie 'Mixed Use and Other Buildings'. BREEAM wordt gezien als de internationaal erkende maatstaf voor de duurzaamheid van gebouwen.Volgens de RUG is dit het meest duurzame onderwijsgebouw van Nederland omdat het in staat is meer energie te produceren dan het verbruikt.De RUG is trots op het behalen van de award, aldus Jan de Jeu, vicevoorzitter van het College van de Bestuur. 'Dit bijzondere nieuwbouwproject onderschrijft hoe we het thema duurzaamheid integraal doorvoeren.''Niet alleen in onze bouwprojecten kijken we naar duurzame innovaties en mogelijkheden tot energiebesparingen, maar bijvoorbeeld ook in ons afval- en inkoopbeleid. Bewust omgaan met natuurlijke bronnen is een belangrijk speerpunt', zegt De Jeu.