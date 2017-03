Zaak mishandelde wielrenner in Opsporing Verzocht levert tien tips op

De politie heeft tien tips binnengekregen na de uitzending van Opsporing Verzocht dinsdagavond over de mishandeling van een 66-jarige wielrenner uit Groningen.

De wielrenner werd daarbij volgens de politie vermoedelijk expres van zijn fiets getrokken door een andere fietser op de Rijksstraatweg in Haren. De man raakte daarbij gewond aan zijn heup, hoofd en schouder.Hij kwam zo hard op zijn hoofd terecht, dat er een bloedprop in zijn hersenen ontstond.De fietser die de wielrenner van zijn fiets trok, is doorgereden. De politie is op zoek naar de dader en naar getuigen. Eerder onderzoek en een getuigenoproep op Facebook leverde niets op.Mogelijk levert de uitzending van Opsporing Verzocht nog meer tips op. Woensdagochtend om 11.40 uur wordt het programma namelijk herhaald en op de site van Opsporing Verzocht wordt ook aandacht aan de zaak besteed.