'Kade-gate' in Musselkanaal duurt voort

(Foto: Peter Rolfes)

Er is nog altijd geen duidelijkheid over wanneer de kademuur bij de IJzeren Klap in Musselkanaal volledig is hersteld.

Zo'n vier jaar geleden klaagden inwoners van het dorp bij de gemeente Stadskanaal over de verzakte kademuur en de verpauperde aanlegsteiger, waardoor recreatieschippers hun boot niet meer konden aanleggen. Het gevolg: café De Gelegenheid kon daardoor geen vaarrecreanten ontvangen in het hoogseizoen.



Bonte kademuur

In 2015 leek de oplossing nabij te zijn doordat de gemeente reparatiewerkzaamheden uitvoerde, maar dat bleek achteraf gezien niet goed te zijn aangepakt. Er zijn verschillende soorten stenen gebruikt, waardoor de kademuur een bont aangezicht heeft.



Bovendien is de boel weer verzakt. De gemeente Stadskanaal zag zich genoodzaakt betonblokken neer te leggen op de plekken waar de muur en de parkeerplaatsen wegzakten.



'Geen visitekaartje'

'Tja, het lijkt erop dat de gemeente Stadskanaal het liever in drie keer doet dan in één keer goed', verzucht uitbater Peter Rolfes van De Gelegenheid. 'Het speelt nu al een aantal jaren en zoals het er nu uitziet is het absoluut geen visitekaartje voor het dorp.'



Onderzoek

De Knoalster gemeenteraad heeft vorig jaar aangegeven dat de kademuur opnieuw opgeknapt moet worden. Op dat appél besloot wethouder Goziena Brongers een onderzoek in te stellen naar het herstel van de kademuur. Rolfes is blij dat er eindelijk iets lijkt te gebeuren, maar heeft nog geen idee wanneer dat moment is.



'Ik had graag gezien dat het in één keer goed was gebeurd', vervolgt hij. 'Vorig jaar februari is er onderzoek gedaan, maar we zijn nu dik een jaar verder en we zijn nog niks opgeschoten. Dat is wel een teleurstelling.'



'Deze week hoop ik contact te krijgen met wethouder Brongers, de laatste weken heb ik niks van haar gehoord. Ik zie het al gebeuren dat de gemeente dit voorjaar start met de werkzaamheden. En dat is precies de periode waarop vaarrecreanten zouden kunnen aanleggen...'



Reactie wethouder

Wethouder Goziena Brongers (CDA) geeft aan dat er dit voorjaar meer duidelijkheid moet komen. 'Dan moet er een plan liggen. En dan kunnen we de kade herstellen', geeft ze aan. 'We doen het nu liever in één keer goed. Daarom duurt het ook wat langer dan verwacht.'

Door: Martijn Folkers Correctie melden