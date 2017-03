Honderden banen weg bij Enexis

(Foto: Archief RTV Noord)

Netbeheerder Enexis verwacht dat het aantal banen bij het bedrijf de komende jaren vermindert.

Dit komt met name door automatisering. 'We zijn nu bijvoorbeeld druk bezig met de installatie van slimme energiemeters', zegt woordvoerder Jan Bakker. 'Die meters nemen ons veel werk uit handen.'



Technici nodig

Tegelijk heeft de netbeheerder veel extra technisch en ICT-personeel nodig. Dit hangt samen met de 'energietransitie': de overgang van fossiele energiebronnen, zoals kolen en gas, naar milieuvriendelijke vormen, zoals zonne- en windenergie. Daarvoor moet het netwerk ingrijpend op de schop.



Geleidelijk

'Maar per saldo verdwijnen bij ons de komende vijf jaar honderden banen', zegt Bakker. 'Dat gaat geleidelijk. Waar de banen gaan verdwijnen en waar ze erbij komen, is nog niet te zeggen'.

Door: RTV Noord